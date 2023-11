Café Santé sur le thème de la maladie d’Alzheimer et autres démences dégénératives Espace de quartier Jonction Genève Catégorie d’Évènement: Genève Café Santé sur le thème de la maladie d’Alzheimer et autres démences dégénératives Espace de quartier Jonction Genève, 11 décembre 2023, Genève. Café Santé sur le thème de la maladie d’Alzheimer et autres démences dégénératives Lundi 11 décembre, 14h00 Espace de quartier Jonction Gratuit Comment reconnaître les premiers signes d’une démence dégénérative? Quelles sont les prises en charge possibles à Genève?

Sans inscription. Espace de quartier Jonction Rue Michel-Simon 7, 1205 Genève Genève 8973 41224189760 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-jonction/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

