Chuter sans se blesser Espace de quartier Jonction Genève Catégorie d’Évènement: Genève Chuter sans se blesser Espace de quartier Jonction Genève, 16 novembre 2023, Genève. Chuter sans se blesser Jeudi 16 novembre, 10h00 Espace de quartier Jonction Gratuit Cours axé sur l’accompagnement des chutes dans la vie quotidienne, encadré par un professionnel agréé. Découvertes des techniques et réflexes à adopter avec mise en situation réelle.

Sur inscription. Espace de quartier Jonction Rue Michel-Simon 7, 1205 Genève Genève 8973 41224189760 [{« type »: « phone », « value »: « 0800447700 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-jonction/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

