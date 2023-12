Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Baume à lèvres chocolat & Savon gourmand de Pâques Espace de quartier Eaux-Vives Genève, 27 mars 2024, Genève.

Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Baume à lèvres chocolat & Savon gourmand de Pâques Mercredi 27 mars 2024, 14h15 Espace de quartier Eaux-Vives CHF 25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T14:15:00+01:00 – 2024-03-27T15:45:00+01:00

Fin : 2024-03-27T14:15:00+01:00 – 2024-03-27T15:45:00+01:00

Spécial Pâques

Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Baume à lèvres chocolat & Savon gourmand Mercredi 27 mars 2024 à 14h15 à l’Espace de quartier Eaux-Vives.

Durant cet atelier qui célèbre Pâques, les enfants fabriquent leur baume à lèvres chocolat ainsi que leur savon gourmand qui enveloppent la peau d’une senteur cacaotée et la parfume d’une note de vanille. Un vrai délice…!

Tarif de l’atelier: 25 CHF

Le nombre de places est limité, inscrivez votre enfant dès maintenant sur notre site Internet.

Remarque: Possibilité de s’inscrire jusqu’au jour même de l’atelier.

Atelier pour enfants de 6 à 12 ans.

L’activité se déroule avec les enfants uniquement.

Association L’Art du Cosmétique au Naturel

Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève 1207 41224189780 [{« type »: « email », « value »: « artducosmetique@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 76 255 89 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-enfants-baume-a-levres-savon/ »}] [{« link »: « https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-enfants-baume-a-levres-savon/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-eaux-vives/

Association L’Art du Cosmétique au Naturel