Atelier p’tits jardiniers – ça pousse à Genève ! Espace de quartier Eaux-Vives Genève, 20 mars 2024 13:30, Genève.

Ahhh Genève, le jet d’eau et le chocolat, mais savais-tu qu’il pousse tout un tas de plantes dans le canton ? Et peut-être que tu en as déjà mangées sans le savoir :-) Viens découvrir les trésors dont regorge ton environnement, prépares tes papilles à déguster des aliments délicieux et 100% locaux !

Cet atelier est adapté pour des enfants âgés de 6 à 12 ans

Tarif de l’atelier : 10.- par enfant

Durée de l’atelier : 1h30

Pour plus d’informations sur nos ateliers : reservation@swissfoodacademy.ch ou +41 22 558 06 56

Horaire et adresse de l’espace de quartier :

Espace de quartier Eaux-Vives, Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève // mercredi 20 mars à 14h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-20T14:30:00+01:00 – 2024-03-20T16:00:00+01:00

Swiss Food Academy