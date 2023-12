Ateliers de création de cosmétiques naturels pour les enfants Espace de quartier Eaux-Vives Genève, 24 janvier 2024, Genève.

Ateliers de création de cosmétiques naturels pour les enfants 24 janvier – 12 juin 2024, les mercredis Espace de quartier Eaux-Vives CHF 25.- par atelier et par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T14:15:00+01:00 – 2024-01-24T15:45:00+01:00

Fin : 2024-06-12T14:15:00+02:00 – 2024-06-12T14:45:00+02:00

Vous souhaitez offrir à votre enfant un moment ludique, créatif et écologique? Vous recherchez une idée d’activité originale pour votre enfant?

Nous organisons pour les enfants de 6 à 12 ans différents ateliers de création de cosmétiques naturels durant lesquels ils fabriquent de manière simple et facile des savons fruités, des baumes à lèvres gourmands et bien d’autres produits encore, en utilisant des ingrédients naturels et biologiques, sains pour la peau et pour l’environnement.

Nos ateliers sensibilisent les enfants au naturel et les ouvrent à l’écologie de manière ludique. Un temps divertissant et créatif où ils se sentent fiers de leurs créations fait main qu’ils emportent chez eux à la maison!

Les ateliers se déroulent le mercredi, de 14h15 à 15h30 à l’Espace de quartier Eaux-Vives.

Les ateliers sont sur inscription, au prix de 25 CHF par atelier et par enfant.

Réservez dès maintenant votre place à l’atelier souhaité sur notre site Internet.

Association L’Art du Cosmétique au Naturel

Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève 1207 41224189780 [{« type »: « link », « value »: « http://www.art-du-cosmetique.com/ateliers-enfants/ »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 76 255 89 28 »}, {« type »: « email », « value »: « artducosmetique@gmail.com »}] [{« link »: « https://art-du-cosmetique.com/ateliers-enfants/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-eaux-vives/

L’Art du Cosmétique au Naturel