Atelier-formation « Apprendre à fabriquer ses cosmétiques naturels » 23 janvier – 12 mars 2024, les mardis Espace de quartier Eaux-Vives CHF 175.- les 5 cours compris

Vous souhaitez prendre soin de vous au naturel et maîtriser la composition des produits que vous utilisez? L’idée de fabriquer vos propres cosmétiques vous tente? Vous désirez vous impliquer dans une démarche durable et éco-responsable?

Participez à notre Atelier-formation de cinq séances qui vous offre la théorie et la pratique pour maîtriser les bases de la cosmétique naturelle artisanale et savoir formuler en autonomie plusieurs produits cosmétiques à partir d’ingrédients naturels et biologiques, sains pour la peau et respectueux de l’environnement.

Une activité éco-responsable et enrichissante à la découverte des bienfaits de la Nature, le tout dans une ambiance propice à la créativité et au partage!

L’Atelier se déroule le mardi, à 18h15, du 23 janvier au 12 mars 2024, à l’Espace de quartier Eaux-Vives.

Tarif de l’Atelier: 175 CHF les 5 cours compris

Les ingrédients, contenants, matériel de fabrication et recettes vous sont fournis lors de l’Atelier.

Le nombre de places est limité, alors découvrez sans plus tarder le programme et inscrivez-vous dès maintenant sur notre site Internet.

Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève 1207 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-eaux-vives/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T18:15:00+01:00 – 2024-01-23T19:30:00+01:00

2024-03-12T18:15:00+01:00 – 2024-03-12T19:30:00+01:00

Association L’Art du Cosmétique au Naturel