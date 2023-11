Atelier P’tit détective – Goûter de Noel et atelier de décembre Espace de quartier Eaux-Vives Genève, 20 décembre 2023, Genève.

Atelier P’tit détective – Goûter de Noel et atelier de décembre Mercredi 20 décembre, 14h30 Espace de quartier Eaux-Vives 10

“Manger moins sucré et moins salé” on le voit partout et on l’entend tout le temps. Mais pourquoi, à quoi nous sert le sel, quelle quantité devons-nous en consommer chaque jour pour garder la forme.

Existe-il différentes qualités de sel ? Tels des inspecteurs en chef, nos p’tits détectives vont mener l’enquête auprès de l’inspecteur chef Jenny. Questionnements, informations inédites, énigmes et casse-tête chinois seront au programme.

La mission, si tu l’acceptes, sera de lever le voile avec tes acolytes sur les impacts de cet ingrédient.

Alors tu viens mettre ton grain de sel ?

A la fin de l’atelier, toute l’équipe te proposera un petit goûter de Noël afin de fêter la fin de cette année riches en ateliers, et avant de nous retrouver pour plein d’autres supers aventures en 2024 !

Cet atelier est adapté pour des enfants âgés de 6 à 12 ans

Tarif de l’atelier : 10.- par enfant

Durée de l’atelier : 1h30

Pensez à ramener un contenant/tupperware le jour de l’atelier

Pour plus d’informations sur nos ateliers : reservation@swissfoodacademy.ch ou +41 22 558 06 56

Espace de quartier des Eaux-Vives // mercredi 20 décembre à 14h30

Swiss Food Academy