Mes derniers souhaits Espace de quartier Eaux-Vives Genève Catégorie d’Évènement: Genève Mes derniers souhaits Espace de quartier Eaux-Vives Genève, 6 décembre 2023, Genève. Mes derniers souhaits Mercredi 6 décembre, 14h00 Espace de quartier Eaux-Vives Gratuit Présentation du livret pour exprimer ses volontés à son décès et le transmettre à ses proches afin de faciliter leurs démarches et leur prise de décision.

Sans inscription. Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève 1207 41224189780 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-eaux-vives/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

