Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Poudre de bain effervescente

& Baume protecteur Mercredi 8 novembre, 14h15 Espace de quartier Eaux-Vives CHF 25.-

Atelier cosmétique pour enfant: fabrication Poudre de bain effervescente & Baume protecteur Mercredi 8 novembre 2023 à 14h15 à l'Espace de quartier Eaux-Vives.

Durant cet atelier, les enfants fabriquent leur poudre de bain effervescente qui délivrent de fines bulles dans l’eau ainsi que leur baume fruité pour le corps qui enveloppe la peau d’un voile de douceur!

Tarif de l’atelier: 25 CHF

Le nombre de places est limité, inscrivez votre enfant dès maintenant sur notre site Internet.

Remarque: Possibilité de s’inscrire jusqu’au jour même de l’atelier.

Atelier pour enfants de 6 à 12 ans.

L’activité se déroule avec les enfants uniquement.

Association L’Art du Cosmétique au Naturel

L’Art du Cosmétique au Naturel