Atelier de sensibilisation à la proche aidance Espace de quartier Champel Genève, 15 novembre 2023, Genève.

Les bases de la communication

Module de formation s’adressant aux personnes proches aidantes. Revisiter les fondamentaux de la communication, échanger avec d’autres proches aidant.e.s et le.la formateur.trice et appréhender les interactions sous des angles nouveaux ou différents. Un moment de pause pour prendre du recul et se ressourcer.

Sur inscription.

Espace de quartier Champel Chemin Edouard-TAVAN 5, 1206 Genève Genève 1206

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T13:30:00+01:00 – 2023-11-15T16:00:00+01:00

