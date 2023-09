Visite guidée et ateliers : une préhistoire vivante ! Espace de Préhistoire André Debénath Montbron, 16 septembre 2023, Montbron.

L’Espace préhistoire André Debénath est adapté à tous les visiteurs pour des temps de découvertes tactiles et ludiques. La Préhistoire est présentée de façon simple et pragmatique : d’où viennent nos connaissances ? Que mangeaient-ils à la Préhistoire ? Faisaient-il cuire leurs aliments ? Pour tenter de répondre à ces questions différents démonstrations et ateliers sont proposés tout au long de l’après-midi : comment se déroule une fouille ? Quels sont les objets que l’on peut retrouver ? Comment fait-on du feu à la Préhistoire ? Des ateliers d’expérimentation complétent ainsi la présentation faîte par les animateurs. Les sites préhistoriques découverts et fouillés sur le territoire de La Tardoire et des vallées voisines sont également présentés ainsi que des ateliers ludiques : graver un pendentif, peindre avec ses doigts…

Espace de Préhistoire André Debénath 13 rue Gambetta, 16220 Montbron Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 63 07 45 https://www.facebook.com/Association-Préhistoire-en-Horte-et-Tardoire-1249397188447016/ L’association « Préhistoire en Horte et Tardoire », créée en 2009 par André Debénath et quelques passionnés de Préhistoire locale, construit un Espace d’Initiation à la Préhistoire qui ouvre au public en 2011, dans les anciennes halles mises à sa disposition par la commune. En 2018, ce lieu est renommé « Espace de Préhistoire André Debénath », en hommage à son président-fondateur, décédé en juin 2016 ; il est dès lors soutenu par la Communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord.

Cet espace a pour vocation de faire connaître le très riche passé préhistorique de ce territoire. Remontant à plus de 300 000 ans, la Préhistoire de la vallée de la Tardoire et du département a été mise en lumière depuis plus de 150 ans par de nombreuses générations d’amateurs et chercheurs. De nombreux gisements, comme La Chaise, Le Placard, Montgaudier, Fontéchevade, La Quina, etc., en font ainsi la célébrité.

Depuis 2011, cet espace est ouvert tous les étés en juillet-août. Les visiteurs peuvent y découvrir, dans la salle d’exposition permanente, l’historique des recherches et des découvertes préhistoriques en Charente, sous forme de textes sur de multiples panneaux, ainsi que du matériel (originaux et moulages) exposé dans des vitrines. Une salle pour les expositions temporaires (renouvelées tous les deux ans) et une salle de présentation du karst et de la géologie locale complètent l’espace. Par ailleurs, un patio, où ont lieu les animations pour le jeune public (ateliers du mercredi) et lors de certaines manifestations (fête de la préhistoire), se situe entre les deux salles d’exposition. On peut y trouver notamment un mur à peindre et une zone pour la pratique de la fouille archéologique. Accès libre et gratuit ; parking à proximité.

