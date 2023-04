Veillée au musée Espace de préfiguration Gonesse Catégories d’Évènement: Gonesse

Veillée au musée Espace de préfiguration, 13 mai 2023, Gonesse. Veillée au musée Samedi 13 mai, 18h00 Espace de préfiguration Inscription conseillée Le musée d’histoire et de société de la Ville de Gonesse vient d’obtenir l’appellation Musée de France (février 2023). L’espace de préfiguration du musée, installé au centre-ville, propose une ouverture exceptionnelle aux publics dans le cadre de la Nuit européenne des Musées 2023.

Cette soirée sera placée sous le signe de la transmission, de la mémoire et du patrimoine immatériel. De 18h à 22h, l’espace de préfiguration accueille une « Veillée au musée ».

Des projections de films amateurs des années 1960, des lectures de rédactions d’élèves durant les années d’Occupation ou encore des histoires d’enseignants racontant la mixité scolaire invitent les publics à traverser l’histoire de l’école et à partager des souvenirs. La cour de récréation, le chemin de l’école, la cantine ou encore les sorties scolaires seront au programme.

Ce moment d’échanges permet d’inscrire les souvenirs et les récits dans la construction de l’histoire commune du territoire. Un buffet participatif accompagnera ce temps de convivialité. Espace de préfiguration 24 rue de Paris, 95500 Gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France 01.34.45.97.67 https://www.ville-gonesse.fr/content/le-projet-mus%C3%A9e [{« type »: « phone », « value »: « 01.34.45.97.67 »}] L’espace de préfiguration du musée d’histoire et société est installé au Pôle Coulanges de Gonesse Parking Coulanges (gratuit) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Musée d’histoire et de société, Gonesse

