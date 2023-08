MIRAGE (UN JOUR DE FÊTE) Espace de Loisirs Saint-Martin Canet, 8 septembre 2023, Canet.

Canet,Hérault

Pièce chorégraphique pour huit danseurs.ses

Les pieds frappent le sol, les mains martèlent le torse, les corps s’emballent. Huit danseur·ses dynamitent l’espace public dans un spectacle immersif à 360°, où leur énergie surpuissante se transmet dans la foule. Tout public.

2023-09-08 19:30:00

Espace de Loisirs Saint-Martin

Canet 34800 Hérault Occitanie



Choreographic piece for eight dancers

Feet pound the floor, hands pound the torso, bodies go wild. Eight dancers energize the public space in an immersive 360° performance, where their super-powerful energy is transmitted to the crowd. All audiences

Pieza coreográfica para ocho bailarines

Los pies golpean el suelo, las manos el torso, los cuerpos se desbocan. Ocho bailarines dinamitan el espacio público en un espectáculo inmersivo de 360°, donde su energía superpoderosa se transmite a la multitud. Todos los públicos

Choreografie für acht Tänzer/innen

Die Füße stampfen auf den Boden, die Hände hämmern auf den Oberkörper, die Körper rasen. Acht Tänzerinnen und Tänzer sprengen den öffentlichen Raum in einem immersiven 360°-Spektakel, in dem sich ihre gewaltige Energie auf die Menge überträgt. Alle Zuschauer

