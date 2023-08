LANCEMENT DE SAISON DU PÔLE CULTURE Espace de Loisirs Saint-Martin Canet, 8 septembre 2023, Canet.

Canet,Hérault

Venez participer au lancement de saison du pôle culture de la communauté de communes du Clermontais !

Dès 17h30 > Accueil sur site

De 18h à 19h > Présentations Flash de la saison par l’équipe du Pôle culture, sur réservation*

19h > Discours officiels

19h30 > Spectacle (gratuit, sans réservation).

2023-09-08 17:30:00 fin : 2023-09-08 . .

Espace de Loisirs Saint-Martin

Canet 34800 Hérault Occitanie



Come and take part in the launch of the Clermont-Ferrand cultural centre’s new season!

From 5.30pm > Welcome on site

6pm to 7pm > Flash presentations of the season by the Pôle Culture team, by reservation only*

19h > Official speeches

7:30pm > Show (free, no reservation required)

Participe en el lanzamiento de la temporada cultural de la Mancomunidad de Municipios de Clermontais

A partir de las 17.30 h > Bienvenida in situ

De 18:00 a 19:00 > Presentaciones flash de la temporada a cargo del equipo de Pôle Culture, previa reserva*

19.00 h > Discursos oficiales

19.30 h > Espectáculo (gratuito, sin reserva previa)

Nehmen Sie an der Saisoneröffnung des Kulturzentrums der Communauté de Communes du Clermontais teil!

Ab 17.30 Uhr > Empfang vor Ort

Von 18h bis 19h > Flash-Präsentationen der Saison durch das Team des Kulturzentrums, mit Reservierung*

19 Uhr > Offizielle Reden

19.30 Uhr > Aufführung (kostenlos, ohne Reservierung)

