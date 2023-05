Prenez l’air… Espace de loisirs, 1 juillet 2023, Fontgombault.

Fontgombault,Indre

La Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse organise une manifestation sportive et familiale pour bien commencer l’été. Rendez-vous à l’espace de loisirs de Fontgombault.. Familles

Samedi 2023-07-01 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Espace de loisirs

Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire



The Community of Communes Brenne-Val de Creuse organizes a sport and family event to start well the summer. See you at the leisure area of Fontgombault.

La Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse organiza un evento deportivo y familiar para empezar bien el verano. Cita en el centro de ocio de Fontgombault.

Die Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse organisiert eine Sport- und Familienveranstaltung, um den Sommer gut zu beginnen. Treffpunkt ist der Freizeitbereich von Fontgombault.

