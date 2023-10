FESTIVAL RENCONTRES NATURE & ENVIRONNEMENT Espace de Loisirs du Pâquis Conflans-en-Jarnisy, 25 novembre 2023, Conflans-en-Jarnisy.

Conflans-en-Jarnisy,Meurthe-et-Moselle

Fidèle à ses origines, le festival RENCONTRES NATURE & ENVIRONNEMENT, c’est avant tout une fenêtre ouverte sur la beauté et la diversité de la nature d’ici et d’ailleurs, une occasion de s’émerveiller devant les expositions d’une vingtaine de photographes nature, talentueux et passionnés, aux images riches, variées, surprenantes, …

Les RENCONTRES NATURE & ENVIRONNEMENT vous invite à découvrir, en images, photographies, films documentaires, expositions, ateliers, et conférences… la biodiversité, la faune, la flore, les paysages, les milieux naturels, et cette année, les phénomènes et le changement climatiques.

Depuis sa création et au fil des éditions, le festival a évolué, c’est ainsi devenu l’occasion de mettre en valeur, et, pour les visiteurs, de venir à la rencontre d’associations et d’acteurs investis dans les domaines de l’environnement.

Célébrer la beauté de la nature, sensibiliser à sa protection, sont les leitmotivs de la commune de Conflans-en-Jarnisy, organisatrice, et l’équipe de bénévoles, tous enthousiastes et passionnés.

Les RENCONTRES NATURE & ENVIRONNEMENT, c’est le rendez-vous « nature » incontournable sur le territoire du Jarnisy, chaque année le dernier week-end de novembre, totalement gratuit pour les visiteurs !. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

Espace de Loisirs du Pâquis Rue des Docteurs Grandjean

Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



True to its origins, the RENCONTRES NATURE & ENVIRONNEMENT festival is first and foremost a window onto the beauty and diversity of nature here and elsewhere, an opportunity to marvel at the exhibitions of some twenty talented and passionate nature photographers, whose images are rich, varied, surprising,?

Les RENCONTRES NATURE & ENVIRONNEMENT invites you to discover, through images, photographs, documentary films, exhibitions, workshops and conferences? biodiversity, fauna, flora, landscapes, natural environments, and this year, climate phenomena and change.

Since its inception, the festival has evolved over the years, becoming an opportunity for visitors to meet associations and players involved in environmental issues.

Celebrating the beauty of nature and raising awareness of its protection are the leitmotivs of the Conflans-en-Jarnisy commune, organizer of the event, and its team of enthusiastic and passionate volunteers.

RENCONTRES NATURE & ENVIRONNEMENT is the Jarnisy region?s must-attend nature event, held every year on the last weekend of November, and totally free of charge for visitors!

Fiel a sus orígenes, el festival RENCONTRES NATURE & ENVIRONNEMENT es ante todo una ventana abierta a la belleza y la diversidad de la naturaleza, aquí y en todas partes, una oportunidad para maravillarse con las exposiciones de una veintena de fotógrafos de naturaleza de gran talento y pasión, con sus imágenes ricas, variadas y sorprendentes..

Les RENCONTRES NATURE & ENVIRONNEMENT le invitan a descubrir la biodiversidad, la fauna, la flora, los paisajes, los entornos naturales y, este año, los fenómenos y cambios climáticos, a través de imágenes, fotografías, documentales, exposiciones, talleres y conferencias.

Desde su creación, el festival ha evolucionado a lo largo de los años, convirtiéndose en una oportunidad para dar a conocer el trabajo de asociaciones y agentes implicados en cuestiones medioambientales, y para que los visitantes vengan a conocerlos.

Celebrar la belleza de la naturaleza y sensibilizar sobre la necesidad de protegerla son los leitmotiv del municipio organizador, Conflans-en-Jarnisy, y de su equipo de voluntarios entusiastas y apasionados.

RENCONTRES NATURE & ENVIRONNEMENT es el acontecimiento natural ineludible de la región de Jarnisy, que se celebra cada año el último fin de semana de noviembre y es totalmente gratuito para los visitantes

Getreu seinen Ursprüngen ist das Festival RENCONTRES NATURE & ENVIRONNEMENT vor allem ein offenes Fenster zur Schönheit und Vielfalt der Natur hier und anderswo, eine Gelegenheit, sich von den Ausstellungen von etwa zwanzig talentierten und leidenschaftlichen Naturfotografen mit ihren reichen, vielfältigen und überraschenden Bildern begeistern zu lassen, ?

Das RENCONTRES NATURE & ENVIRONNEMENT lädt Sie ein, anhand von Bildern, Fotografien, Dokumentarfilmen, Ausstellungen, Workshops und Vorträgen die biologische Vielfalt, die Fauna, die Flora, die Landschaften, die natürlichen Lebensräume und in diesem Jahr auch die Klimaphänomene und den Klimawandel zu entdecken.

Seit seiner Gründung und im Laufe der Jahre hat sich das Festival weiterentwickelt und bietet den Besuchern die Möglichkeit, Vereine und Akteure aus dem Umweltbereich kennenzulernen.

Die Schönheit der Natur zu feiern und für ihren Schutz zu sensibilisieren, sind die Leitmotive der Gemeinde Conflans-en-Jarnisy, des Veranstalters, und des Teams von Freiwilligen, die alle begeistert und leidenschaftlich sind.

Die RENCONTRES NATURE & ENVIRONNEMENT sind ein unumgängliches Naturereignis im Gebiet von Jarnisy, das jedes Jahr am letzten Wochenende im November stattfindet und für die Besucher völlig kostenlos ist!

Mise à jour le 2023-10-24 par MILTOL