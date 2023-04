Marché du dimanche (45 exposants) Espace de loisirs des Tourtouires (jusqu’au 1er mai) Barjols Catégories d’Évènement: Barjols

Var

Marché du dimanche (45 exposants) Espace de loisirs des Tourtouires (jusqu’au 1er mai), 1 janvier 2023, Barjols. Maraîcher, viande, pain, fromages, vêtements, accessoires, produits locaux et artisanat..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Espace de loisirs des Tourtouires (jusqu’au 1er mai)

Barjols 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Market garden, meat, bread, cheese, clothing, accessories, local products and crafts. Huerta, carne, pan, queso, ropa, accesorios, productos locales y artesanía. Gemüsehändler, Fleisch, Brot, Käse, Kleidung, Accessoires, lokale Produkte und Kunsthandwerk. Mise à jour le 2023-03-23 par Provence Verte & Verdon Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Barjols, Var Autres Lieu Espace de loisirs des Tourtouires (jusqu'au 1er mai) Adresse Espace de loisirs des Tourtouires (jusqu'au 1er mai) Ville Barjols Departement Var Lieu Ville Espace de loisirs des Tourtouires (jusqu'au 1er mai) Barjols

Espace de loisirs des Tourtouires (jusqu'au 1er mai) Barjols Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barjols/

Marché du dimanche (45 exposants) Espace de loisirs des Tourtouires (jusqu’au 1er mai) 2023-01-01 was last modified: by Marché du dimanche (45 exposants) Espace de loisirs des Tourtouires (jusqu’au 1er mai) Espace de loisirs des Tourtouires (jusqu'au 1er mai) 1 janvier 2023 Espace de loisirs des Tourtouires (jusqu'au 1er mai) Barjols

Barjols Var