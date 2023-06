Cet évènement est passé Location de vélos Saint-Gengoux Espace de loisirs de la Gare Saint-Gengoux-le-National Catégories d’Évènement: Saint-Gengoux-le-National

Saône-et-Loire Location de vélos Saint-Gengoux Espace de loisirs de la Gare Saint-Gengoux-le-National, 29 juin 2023, Saint-Gengoux-le-National. Saint-Gengoux-le-National,Saône-et-Loire Location de VTC adulte, vélos électriques, vélos enfant, remorques vélo. Vente de petit matériel..

à 14:00:00 ; fin : . .

Espace de loisirs de la Gare

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Rental of adult mountain bikes, electric bikes, children’s bikes, bike trailers. Sale of small equipment. Alquiler de VTC para adultos, bicicletas eléctricas, bicicletas para niños, remolques para bicicletas. Venta de pequeño material. Verleih von Erwachsenen-VTCs, Elektrofahrrädern, Kinderfahrrädern, Fahrradanhängern. Verkauf von Kleinmaterial. Mise à jour le 2023-06-21 par Mission Tourisme – Département 71 Détails Catégories d’Évènement: Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire Autres Lieu Espace de loisirs de la Gare Adresse Espace de loisirs de la Gare Ville Saint-Gengoux-le-National Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Espace de loisirs de la Gare Saint-Gengoux-le-National

Espace de loisirs de la Gare Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gengoux-le-national/