Lumin’essence Espace de l’Ocre Saint-Martin-sur-Ocre, 8 décembre 2023, Saint-Martin-sur-Ocre.

Lumin’essence Vendredi 8 décembre, 18h00 Espace de l’Ocre Gratuit

Ce duo de flammes et de femmes vous emportera dans un univers mystérieux et envoûtant.

Les deux artistes dompteront cet élément magique au cours d’une chorégraphie ardente tout en grâce et synchronisation.

Espace de l’Ocre SAINT-MARTIN-SUR-OCRE Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T18:30:00+01:00

cirque spectacle feu lumière

