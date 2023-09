Forum des métiers de l’Industrie & Aéronautique Espace de l’océan, Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Forum des métiers de l'Industrie & Aéronautique 24 et 25 octobre Espace de l'océan, ENTREE LIBRE « Lors de ce forum vous découvrirez toutes nos formations en alternance dans les secteurs industriels

Agroalimentaire – Aéronautique – Automobile – Chaudronnerie – Chimie – Energies – Métallurgie – Papier Carton ENTRÉE LIBRE – 24 et 25 Octobre – Espace de L'Océan – ANGLET Espace de l'océan, 1, Place des Docteurs Gentilhe, 64600 ANGLET Anglet 64600

2023-10-24T09:30:00+02:00 – 2023-10-24T12:30:00+02:00

