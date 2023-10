EVOLUTION : Architecture parasitaire entre préservation et destruction ? Espace de l’Océan Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Pour les Journées nationales de l'architecture, l'architecture parasitaire sera au cœur de ces conférences. Le matin :

Keynote d’ouverture d’Alain Bornarel, architecte fondateur de TRIBU et Friglaité heureuse et créative et parrain de l’évènement

« L’architecture parasitaire, une réponse aux défis d’aujourd’hui ? ».

Changer les fonctionnalités et usages, s’adapter aux scénarios climatiques, inclure le vivant, développer l’innovation architecturale… Table ronde avec Clément Crozet ARCHITECTURE SANTÉ , Myriame Ali-oualla Ph.D. Université de Bordeaux, Vincent Ducatez Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille et Julien Berthier Communauté Pays Basque. Le midi :

Un workshop collaboratif sur la restauration réelle du château de Guiche.

6 ateliers viendront produire 6 idées de greffe parasitaire.

Cocktail déjeunatoire face à la mer. L’après-midi :

« L’architecture parasitaire est-elle adaptée pour revitaliser l’existant ? ».

Rénovation patrimoniale, changement d’usage, verrous techniques, cadre assurantiel… Table ronde avec Jean Daguerre Collectif Vous, Jean Richer architecte des Bâtiments de France, Vincent Furer président de VALERTY, Bruno SOMET SOCOTEC et Stephanie Decker NOBATEK/INEF4.

