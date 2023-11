Concours de dressage Espace de liberté Frank Grandou Trélissac, 3 décembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Le Centre Équestre de Trélissac organise un concours de dressage.

Dimanche 3 décembre à l’ espace de liberté Franck Grandou de 8h à 17h.

Buvette et restauration sur place

Entrée gratuite..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

Espace de liberté Frank Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Centre Équestre de Trélissac organizes a dressage competition.

Sunday December 3 at the Espace de Liberté Franck Grandou from 8am to 5pm.

Refreshments and catering on site

Free admission.

El Centre Équestre de Trélissac organiza un concurso de doma clásica.

Domingo 3 de diciembre en el Espace de Liberté Franck Grandou de 8h a 17h.

Refrescos y catering in situ

Entrada gratuita.

Das Centre Équestre de Trélissac organisiert einen Dressurwettbewerb.

Sonntag, den 3. Dezember im Espace de liberté Franck Grandou von 8 bis 17 Uhr.

Getränke und Speisen vor Ort

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT de Périgueux