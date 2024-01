ZIZE DU PANIER – ZIZE DU PANIER dans LA FAMILLE MAMMA MIA ESPACE DE L’HUVEAUNE La Penne Sur Huveaune, 24 février 2024, La Penne Sur Huveaune.

LA 1500EME DE LA FAMILLE MAMMA MIA !!! Zize la Marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, marie son fils. Autoritaire, envahissante, elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le mariage du siècle .Mais c’est sans compter sur sa belle-fille et sa mère qui ne comptent pas se laisser faire et imposer leurs choix. Ce mariage, ça promet !Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments Pagnolesques, des dialogues bien trempés, une Zize en grande forme et sur son 31. A Savoir :Les plus de nos soirées spectaclePossibilité de restauration sur place avant et après spectacle.Bar ouvert avant et après spectacleAmbiance musicale Live avec le groupe LNA-TParking gratuitAccessible PMR

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-02-24 à 21:00

ESPACE DE L’HUVEAUNE CHEMIN NOEL ROBION – 13821 La Penne Sur Huveaune 13