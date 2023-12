MICHEL BOUJENAH – MICHEL BOUJENAH -ADIEU LES MAGNIFIQUES- ESPACE DE L’HUVEAUNE La Penne Sur Huveaune, 10 février 2024, La Penne Sur Huveaune.

Un spectacle riche en émotions qui clôt cette saga magnifique ! Les Magnifiques , c’est le spectacle qui a fait connaître Michel Boujenah, en 1984.Ce portrait de trois Juifs tunisiens immigrés en France, Maxo, Julot et Guigui, tous campés par l’humoriste, est un succès immédiat. Vingt ans après, Les Nouveaux Magnifiques étaient de retour sur scène mêlant toujours humour et réflexion sur l’intégration des étrangers.Les années ont passé et Michel Boujenah souhaite dire adieu à ces personnages qu’il aime tant.On écoute de nouveau avec délectation leurs histoires d’amitié complice. Ce sera d’ailleurs l’occasion de retrouver de nouveaux personnages, dont Simone Boutboul, l’archétype de la mère juive, l’un des personnages fétiches du comédien. Ouverture des portes 19h00.Restauration et Bar avant et après spectacleSoirée musicale gratuite avant et après spectacleParking privé et gratuit

Tarif : 40.50 – 40.50 euros.

Début : 2024-02-10 à 21:00

ESPACE DE L’HUVEAUNE CHEMIN NOEL ROBION – 13821 La Penne Sur Huveaune