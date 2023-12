JEAN MARIE BIGARD – JEAN MARIE BIGARD J ARRETE LES CONNERIES ESPACE DE L’HUVEAUNE La Penne Sur Huveaune Catégories d’Évènement: 13

La Penne-sur-Huveaune JEAN MARIE BIGARD – JEAN MARIE BIGARD J ARRETE LES CONNERIES ESPACE DE L’HUVEAUNE La Penne Sur Huveaune, 20 janvier 2024, La Penne Sur Huveaune. Jean-Marie BIGARD fait peau neuve avec son nouveau spectacle J’arrête les conneries Écrit par Laurent Ruquier, Laurent Baffie et Jean-Marie BigardEntre les Emissions de TPMP sur C8, Jean Marie Bigard revient plus que jamais sur le devant de la scène avec son nouveau spectacle. Il est désormais bien décidé à… Arrêter les Conneries

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 21:00
ESPACE DE L'HUVEAUNE
CHEMIN NOEL ROBION – 13821 La Penne Sur Huveaune

