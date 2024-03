Espace de lectures. MEG Genève, dimanche 2 juin 2024.

Espace de lectures. Un espace pour se conter des histoires en lien avec l’exposition temporaire: Mémoires: Genève dans le monde colonial. Foyer, espace de lecture. Le dimanche 2 juin, de 11h à 17h. Dimanche 2 juin, 11h00 MEG CHF 0.-

Lors de ce rendez-vous nous nous pencherons sur la question importante et peu connue du « colonialisme vert ». À cette occasion, nous vous proposons de partager un moment privilégié avec vos enfants au coeur du MEG, dans un espace de lecture créé à cet effet par l’équipe de la bibliothèque du MEG.

Des histoires vous seront lues par les bibliothécaires du MEG à 12h, à 14h et à 16h.

Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable.

Faire face à l’urgence environnementale, «Des rendez-vous pour réfléchir et agir».À travers cette série de rendez-vous «pour réfléchir et agir» nous souhaitons aborder avec vous les questions de l’urgence climatique par le prisme des spécificités du MEG. En abordant des t hématiques telles que le soin, la réparation, l’alimentation, l’habillement, ou encore le colonialisme vert ou la transmission des savoirs et savoir-faire nous souhaitons rendre perceptible l’impact que nos gestes quotidiens peuvent avoir sur l’environnement et ainsi questionner nos relations avec celui-ci. En collaborant avec vous et des personnes actives et engagées sur les questions climatiques et environnementales, en interrogeant expert-e-s, artistes, représentants des peuples autochtones, ou encore artisan-ne-s et créatif-ves, nous vous proposons un programme d’activités qui donnent des outils pratiques pour agir et réfléchir, accessibles et utiles à tous et toutes.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Image extraite de la couverture du livre de Samy Manga « Chocolaté »