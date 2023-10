Les visites chuchoteries de l’eac. Espace de l’art concret – centre d’art contemporain Mouans-Sartoux, 13 mai 2023, Mouans-Sartoux.

Les visites chuchoteries de l’eac. Samedi 13 mai, 21h00 Espace de l’art concret – centre d’art contemporain sur inscrption

Une visite nocturne insolite, éclairée seulement à la lumière de votre lampe torche.

Venez découvrir les secrets de l’exposition de Didier Mencoboni, La couleur presque seule, après que l’ultime lumière eut été éteinte, et que les derniers visiteurs soient partis.

L’eac. vous dévoile avec transparence les secrets du montage, les anecdotes de l’artiste et de l’équipe, les émotions qui entourent les diverses étapes d’une exposition.

Espace de l'art concret – centre d'art contemporain Château, Place Suzanne de Villeneuve, 06370 Mouans-Sartoux, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:45:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay