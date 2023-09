Cet évènement est passé « Jeu de piste » dans le parc du château et dans la Donation Albers-Honegger Espace de l’Art Concret – centre d’art contemporain d’intérêt national Mouans-Sartoux Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mouans-Sartoux « Jeu de piste » dans le parc du château et dans la Donation Albers-Honegger Espace de l’Art Concret – centre d’art contemporain d’intérêt national Mouans-Sartoux, 17 septembre 2023, Mouans-Sartoux. « Jeu de piste » dans le parc du château et dans la Donation Albers-Honegger Dimanche 17 septembre, 13h00 Espace de l’Art Concret – centre d’art contemporain d’intérêt national Pour cette activité, rentre dans la peau d’un détective et part à la recherche des oeuvres cachées. Pour cela, il te faudra élucider des énigmes, décrypter des codes secrets sur une application mobile… Espace de l’Art Concret – centre d’art contemporain d’intérêt national Château de Mouans 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes 04 93 75 71 50 http://www.espacedelartconcret.fr https://www.facebook.com/espacedelartconcretmouans;https://twitter.com/art_concret?lang=fr L’Espace de l’Art Concret est un centre d’art contemporain doté d’une collection d’art concret, unique en France et classée Trésor National, la Donation Albers-­Honegger. L’EAC est un lieu sans équivalent, un projet artistique et social fondé sur la rencontre et le dialogue entre l’art concret, la création contemporaine et le public. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

