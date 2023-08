Exposition « Time removing » de Jean-Pierre Bertrand Espace de l’Art Concret – centre d’art contemporain d’intérêt national Mouans-Sartoux, 15 septembre 2023, Mouans-Sartoux.

L’oeuvre de Jean-Pierre Bertrand (Paris, 1937-2016) prend sa source dans une approche arithmétique du temps et de la nature, la porosité des médiums et le cinéma.

L’exposition est conçue en collaboration avec le fonds de dotation Jean-Pierre Bertrand qui a été créé en 2019 dans le but de maintenir active l’oeuvre de l’artiste français sur les scènes française et internationale et de relier étroitement sa démarche artistique avec l’art d’aujourd’hui.

Espace de l’Art Concret – centre d’art contemporain d’intérêt national Château de Mouans 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes 04 93 75 71 50 http://www.espacedelartconcret.fr https://www.facebook.com/espacedelartconcretmouans;https://twitter.com/art_concret?lang=fr L’Espace de l’Art Concret est un centre d’art contemporain doté d’une collection d’art concret, unique en France et classée Trésor National, la Donation Albers-­Honegger. L’EAC est un lieu sans équivalent, un projet artistique et social fondé sur la rencontre et le dialogue entre l’art concret, la création contemporaine et le public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Jean-Pierre BERTRAND, The planted garden, 2004. Courtesy Fonds de dotation Jean-Pierre Bertrand, Paris / Etrog n°1, circa 2000/2001. Collection Samuel Bertrand, Marseille © crédit eac. © Adagp, Paris 2023