Exposition « Impact » 15 – 17 septembre Espace de l’Art Concret – centre d’art contemporain d’intérêt national

Artistes : Dove Allouche, Marc Chevalier, Cornelia Hesse-Honegger, Sarah Illouz & Marius Escande, Angelika Markul, Vincent Malassis, Flore Saunois, Eulalia de Valdenebro

Dans le cadre de sa transition écologique, lancée en 2021, l’eac. et toute son équipe ont été largement sensibilisés aux questions environnementales.

C’est dans cette perspective, qu’une stratégie et un plan d’actions ont été construits pour repenser les méthodes du Centre d’Art à l’aune des critères du développement durable.

L’exposition révéle comment certains artistes nous incitent à décaler notre point de vue sur l’environnement pour faire évoluer notre impact sur la biodiversité, favoriser sa restauration et la valorisation des écosystèmes.

L'Espace de l'Art Concret est un centre d'art contemporain doté d'une collection d'art concret, unique en France et classée Trésor National, la Donation Albers-­Honegger. L'EAC est un lieu sans équivalent, un projet artistique et social fondé sur la rencontre et le dialogue entre l'art concret, la création contemporaine et le public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Vincent MALASSIS, Pimp my harp, 2019. Courtesy de l’artiste © crédit eac.