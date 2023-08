Exposition « Cécile Bart & Ode Bertrand – Dialogue avec la collection Albers-Honegger » Espace de l’Art Concret – centre d’art contemporain d’intérêt national Mouans-Sartoux, 15 septembre 2023, Mouans-Sartoux.

Exposition « Cécile Bart & Ode Bertrand – Dialogue avec la collection Albers-Honegger » 15 – 17 septembre Espace de l’Art Concret – centre d’art contemporain d’intérêt national

Artistes : Bernard Aubertin, Cécile Bart, Ode Bertrand, Marcelle Cahn, Antonio Calderara, Dadamaino, Jean-François Dubreuil, Gottfried Honegger, Frantisek Kupka, Verena Loewensberg, Aurelie Nemours, Vera Molnar, Gerwald Rockenschaub, Michel Seuphor, Karl-Heinz Ströhle, Elisabeth Vary

Dans ce nouveau cycle de relecture de sa collection permanente, l’eac. a choisi de mettre à l’honneur deux grandes artistes essentielles de la scène abstraite française.

Cécile Bart et Ode Bertrand sont les invitées en tandem de cette édition 2023 pour dialoguer non seulement entre elles mais également avec une sélection d’oeuvres issues de la Donation Albers-Honegger.

Leurs oeuvres expérimentent la notion de trame et de maillage jouant avec l’oeil du spectateur, et par la même, avec l’échelle de leurs oeuvres, allant de l’infiniment petit pour l’une à des oeuvres plus monumentales pour l’autre. La question du rythme traverse également leurs démarches respectives.

Espace de l'Art Concret – centre d'art contemporain d'intérêt national Château de Mouans 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes L'Espace de l'Art Concret est un centre d'art contemporain doté d'une collection d'art concret, unique en France et classée Trésor National, la Donation Albers-­Honegger.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Frantisek KUPKA, Plans verts III, 1932. inv Fnac 06-004 Centre national des arts plastiques, Paris. Dépôt à l’eac., Mouans-sartoux / Cécile BART, Non prémédités 1 à 10, 2008/2021. Collection Cécile Bart © photo eac.