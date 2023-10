Petits ateliers d’architecture espace de la zone des jeux (vers la mairie de Busséol) Busséol Catégories d’Évènement: Busséol

Puy-de-Dôme Petits ateliers d’architecture espace de la zone des jeux (vers la mairie de Busséol) Busséol, 14 octobre 2023, Busséol. Petits ateliers d’architecture Samedi 14 octobre, 10h00 espace de la zone des jeux (vers la mairie de Busséol) Petits ateliers d’architecture Atelier de construction parents enfants de 6 à 12 ans

Accueil en continu en extérieur sur l’espace de la zone des jeux vers la mairie de Busséol

Petites constructions de fibres et textiles, venez faire une pause en pleine nature pour expérimenter matières, formes et constructions.

Possibilité de pique-nique sur place

En cas de mauvais temps, repli dans la maison des associations vers l’église

Inscription vivement conseillée 04 73 78 23 20 espace de la zone des jeux (vers la mairie de Busséol) 63270 Busséol Busséol 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 78 23 20 »}, {« type »: « email », « value »: « pixel@pixel13.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

