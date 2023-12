STREET ART CREATIONS Espace de la Treille Haute-Goulaine, 1 décembre 2023, Haute-Goulaine.

Haute-Goulaine,Loire-Atlantique

Samedi, 10 h à 19 h, et dimanche, 10 h à 17 h – Expo Scrapbooking, cartonnage, broderie, couture et art floral.

Espace de la Treille Salle du Muguet

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Saturday, 10 a.m. to 7 p.m., and Sunday, 10 a.m. to 5 p.m. – Scrapbooking, cardboard, embroidery, sewing and floral art exhibition

Sábado, de 10.00 a 19.00 horas, y domingo, de 10.00 a 17.00 horas – Exposición de scrapbooking, cartonaje, bordado, costura y arte floral

Samstag, 10-19 Uhr, und Sonntag, 10-17 Uhr – Ausstellung Scrapbooking, Kartonage, Stickerei, Nähen und Blumenkunst

