Cet évènement est passé Permanence rénovation énergétique Espace de la Sablière Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Permanence rénovation énergétique Espace de la Sablière Le Haillan, 18 septembre 2023, Le Haillan. Permanence rénovation énergétique Lundi 18 septembre, 14h00 Espace de la Sablière Sur inscription Plusieurs permanences rénovation énergétique sont proposées par Ma Rénov Bordeaux Métropole pour vous accompagner dans la rénovation énergétique de votre logement.

Prenez rendez-vous avec une conseillère du CREAQ lundi 18 septembre entre 14h et 17h à l’Espace de la Sablière au Haillan dans l’atelier 1. Je prends rendez-vous ici Espace de la Sablière 57 Rue du Médoc, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://marenov.bordeaux-metropole.fr/informer-de-a-a-z/ma-demarche-pas-a-pas »}] [{« link »: « https://marenov.bordeaux-metropole.fr/ »}, {« link »: « https://marenov.bordeaux-metropole.fr/informer-de-a-a-z/ma-demarche-pas-a-pas »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T14:00:00+02:00 – 2023-09-18T17:00:00+02:00

2023-09-18T14:00:00+02:00 – 2023-09-18T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Espace de la Sablière Adresse 57 Rue du Médoc, 33185 Le Haillan Ville Le Haillan Departement Gironde Lieu Ville Espace de la Sablière Le Haillan latitude longitude 44.885827;-0.674625

Espace de la Sablière Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le haillan/