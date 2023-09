Bal Trad Espace de la Sablière, 1er étage, Le Haillan (33) Bal Trad Espace de la Sablière, 1er étage, Le Haillan (33), 11 novembre 2023, . Bal Trad Samedi 11 novembre, 20h30 Espace de la Sablière, 1er étage, Le Haillan (33) 8 euros Stage de 15 à 18 heures proposé par Danièle LAFARGUE Fandango Arin-Arin Congo de Luxey Bal de 20h30 jusqu’à minuit 5 euros le stage 8 euros le bal 12 euros les deux source : événement Bal Trad publié sur AgendaTrad Espace de la Sablière, 1er étage, Le Haillan (33) 57, Rue du Médoc

Détails
Autres
Lieu
Espace de la Sablière, 1er étage, Le Haillan (33)
Adresse
57, Rue du Médoc
Espace de la Sablière, 1er étage, 33185 Le Haillan, France

