Réveillon de la Saint Sylvestre Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux, 31 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Une soirée haute en surprise, en musique et en dégustation pour passer le cap de l’année 2024..

2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 04:00:00. EUR.

Espace de la Gare Salle fontaine

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An evening full of surprises, music and tastings to get you through to 2024.

Una velada llena de sorpresas, música y degustaciones en vísperas de 2024.

Ein Abend voller Überraschungen, Musik und Verkostungen, um das Jahr 2024 zu überbrücken.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence