Théâtre : 1983 Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux, 25 novembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

En 1983, après un succès fulgurant dans l’univers de la mode, Michèle Davidson (Chantal Ladesou) décide de se couper totalement du monde – quelques mois seulement – pour retrouver l’inspiration. Sauf qu’on est en 2022 et qu’elle est toujours enfermée….

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 22:00:00. EUR.

Espace de la Gare Salle Fontaine

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In 1983, after a dazzling success in the world of fashion, Michèle Davidson (Chantal Ladesou) decided to cut herself off from the world – for just a few months – to regain her inspiration. Except that it’s 2022 and she’s still locked up?

En 1983, tras un éxito fulgurante en el mundo de la moda, Michèle Davidson (Chantal Ladesou) decide aislarse del mundo -por sólo unos meses- para encontrar una nueva inspiración. Pero estamos en 2022 y ella sigue encerrada..

1983 beschließt Michèle Davidson (Chantal Ladesou) nach einem kometenhaften Erfolg in der Modewelt, sich für ein paar Monate von der Welt abzuschotten, um neue Inspiration zu finden. Doch es ist das Jahr 2022 und sie ist immer noch eingesperrt

