Don du sang Espace de la gare Rochechouart, 27 octobre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection légale (tutelle…) et reconnue apte à l’issue de l’entretien pré-don peut donner son sang. Ne pas venir à jeun, se munir d’une pièce d’identité. Inscription obligatoire..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 19:00:00. .

Espace de la gare

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Anyone in good health, aged between 18 and 70, not under legal protection (guardianship, etc.) and recognized as fit after the pre-donation interview can give blood. Please bring proof of identity. Registration required.

Puede donar sangre cualquier persona que goce de buena salud, tenga entre 18 y 70 años, no esté bajo protección legal (tutela, etc.) y haya sido reconocida apta tras la entrevista previa a la donación. Se ruega presentar un documento de identidad. La inscripción es obligatoria.

Alle gesunden Personen zwischen 18 und 70 Jahren, die nicht unter einer gesetzlichen Schutzmaßnahme (Vormundschaft?) stehen und nach dem Gespräch vor der Spende für geeignet befunden wurden, können Blut spenden. Bitte nicht nüchtern kommen und einen Ausweis mitbringen. Anmeldung erforderlich.

