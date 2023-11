Moussu T e lei Jovents Espace de la Confluence (Rue Jean Ferrat) Auriol, 24 novembre 2023, Auriol.

Moussu T e lei Jovents Vendredi 24 novembre, 21h00 Espace de la Confluence (Rue Jean Ferrat) 15€

Vendredi 24 novembre à 21h, à l’espace de la Confluence, la Ville d’Auriol vous propose un grand concert des Moussu T e lei Jovents, groupe emblématique du Sud basé à La Ciotat. Créé en 2004, il est composé de Tatou (chanteur) et Blu (guitariste) de Massilia Sound System, Denis lo bramaire à la batterie, Souba à la basse et le Deli k aux percussions.

Moussu T e lei Jovents s’inspirent du melting-pot marseillais des années trente où les chansons provençales côtoyaient les opérettes marseillaises de Vincent Scotto et les musiques noires alors en pleine explosion (blues et jazz mais également musiques des Antilles et du Brésil).

Tarif unique : 15€

Billetteries :

– Espace de la Confluence (Rue Jean Ferrat) / ☎️ (chèques et espèces uniquement)

En ligne via l’ ‘ : https://www.tourisme-paysdaubagne.fr/…/concert-des…/, avec possibilité de réservation et paiement en ligne / ☎️ 04 42 03 49 98

Infos : https://espacedelaconfluence.fr/moussu-t-e-lei-jouvent

▶ CONCERT debout * – Tout public**

* Dans le respect des règles de sécurité, une centaine de chaises sera installée pour les personnes ayant des difficultés à garder la position debout durant 1h30. Elles seront en accès libre, toutefois aucune réservation des sièges ne sera possible (accès à l’intérieur de la salle à 20h).

** Pour des questions de sécurité, les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis dans la salle en dehors des spectacles dédiés. En configuration concert debout, la présence d’enfants de moins de 11 ans est déconseillée.

Ouverture des portes du hall d’accueil à partir de 19h pour accéder à la buvette avec les brasseurs aubagnais « Craint Dégun » des « Deux font la bière » vous offriront la possibilité d’acheter leur célèbre bière et des boissons soft .

– Foodie’s LO Aina vous proposera une sélection de sandwichs froids .

▶️ Parkings publics et gratuits à proximité sur la zone des Artauds.

_____________________________________________________________

