Concert des Moussu T e Lei Jovents Espace de la Confluence Auriol, 24 novembre 2023, Auriol.

Auriol,Bouches-du-Rhône

Figure incontestée de la chanson occitane, le groupe “Moussu T e Lei Jovents” distille son blues moderne en emmêlant poésie urbaine occitane, rythmes créoles, banjo et guitare blues..

2023-11-24 21:00:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

Espace de la Confluence Rue Jean Ferrat

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Moussu T e Lei Jovents? are the undisputed leaders of the Occitan song scene, distilling their modern blues by blending Occitan urban poetry, Creole rhythms, banjo and blues guitar.

Líderes indiscutibles de la canción occitana, Moussu T e Lei Jovents? destilan su blues moderno mezclando poesía urbana occitana, ritmos criollos, banjo y guitarra de blues.

Die Gruppe ?Moussu T e Lei Jovents? ist eine unbestrittene Figur des okzitanischen Chansons. Sie spielt ihren modernen Blues, indem sie urbane okzitanische Poesie, kreolische Rhythmen, Banjo und Bluesgitarre miteinander vermengt.

