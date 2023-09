Soirée Cabaret Espace de la Confluence Auriol, 13 octobre 2023, Auriol.

Auriol,Bouches-du-Rhône

Avec Lena Prod et la troupe “Brin de Folie”.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

Espace de la Confluence Rue Jean Ferrat

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With Lena Prod and the troupe ?Brin de Folie?

Con Lena Prod y la compañía « Brin de Folie »

Mit Lena Prod und der Truppe ?Brin de Folie?

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile