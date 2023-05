Espace de gratuité – Ema Drouin Quartier Stalingrad – la supérette centre d’art contemporain de Malakoff, 3 juin 2023, Malakoff.

À Malakoff, le centre d’art investit 4 000 m2 d’espace public, au pied de la cité Stalingrad et de la supérette, lieu d’expérimentation du centre d’art, avec une programmation propice au partage et à l’interaction artistique et sociale.

Ema Drouin – Deuxième Groupe d’Intervention s’empare de la

départementale pour y proposer un espace de gratuité grand format. Accompagnée

par six personnes, elle performe et propose des dons pour les visiteur.euses de

la Nuit Blanche.

Espace de gratuité – Action citoyenne qui nourrit une écriture artistique.

Depuis fin 2018, Ema Drouin et l’équipe du Deuxième Groupe proposent, lors des ouvertures de l’Atelier de curiosité urbaine*-Malakoff, un espace de gratuité. Des tables sont installées en extérieur et y sont déposés objets, vêtements, disques et livres à donner. Les habitant-es, petits cabas à la main, choisissent ce qui leur fait plaisir et le sourire aux lèvres rapportent des trésors inattendus chez eux-elles.

Lors des collectes (moments où les personnes apportent des dons) séparées volontairement des moments de dons, Ema Drouin observe, écrit, interroge et rassemble la matière de sa future création dont les premières auront lieu au printemps 2024.

Lors des moments de dons, elle échange avec les personnes présentes et les interroge. Coups de coeur, veste indispensable au changement de saison, livre introuvable que l’on n’espérait plus, petit miroir qui va trouver sa place dans un nouvel appartement… tout est prétexte au dialogue et à la rencontre.

Pour Nuit Blanche, l’équipe artistique de Deuxième groupe va installer un espace de gratuité grand format sur le boulevard Stalingrad fermé pour l’occasion. Un moment idéal pour interroger en grand format notre rapport à la consommation et prolonger la solidarité en mouvement bien implantée dans le quartier.

*Atelier de curiosité urbaine

Lieu d’expérimentation artistique dédiée à l’espace public, lieu de rendez-vous pour les départs des parcours sonores d‘Ici on voit la Tour Eiffel et des rencontres du LAB-DeuxièmeGroupe, l’Atelier de curiosité urbaine matérialise la dynamique artistique d’Ema Drouin « d’aller vers » et de créer des espaces artistiques au plus près de la réalité quotidienne.

Entre implication artistique et questionnements citoyens, s’y trouve présentées et accessibles les photographies, vidéos et audios des gestes artistiques de la structure implantée à Malakoff depuis plus de 10 ans.

Le soir de Nuit Blanche, lors de la plongée dans ce lieu atypique, une exposition photographique dédiée aux espaces de gratuité réalisés depuis 2018 sera proposée aux visiteurs-euses.

En savoir plus : www.deuxiemegroupe.org

