Randonnée pédestre Espace de Froment Isserpent, 22 octobre 2023, Isserpent.

Isserpent,Allier

Organisée par le Comité des Fêtes d’Isserpent. Distances : 25 km (3 ravitaillements), 20 km (2), 13 km (1) et 7 km. Café et apéro offerts. Possibilité de repas (saucisson chaud cuit au chaudron) : 12 €..

2023-10-22 08:00:00 fin : 2023-10-22 14:00:00. EUR.

Espace de Froment Le Bourg

Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



By Comité des Fêtes d’Isserpent. Distances : 25 km (3 food supplies), 20 km (2), 13 km (1) et 6 km. Coffee and aperitive offered. Lunch possible : 12 €.

Organizado por el Comité des Fêtes d’Isserpent. Distancias: 25 km (3 estaciones de alimentación), 20 km (2), 13 km (1) y 7 km. Café y aperitivo gratuitos. Comida disponible (salchicha caliente cocinada en caldero): 12?

Organisiert vom Comité des Fêtes d’Isserpent. Entfernungen: 25 km (3 Verpflegungsstellen), 20 km (2), 13 km (1) und 7 km. Kaffee und Aperitif werden angeboten. Möglichkeit einer Mahlzeit (heiße, im Kessel gekochte Wurst): 12 ?

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de tourisme du pays de Lapalisse