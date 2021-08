Villers-Cotterêts Marché couvert Aisne, Villers-Cotterêts Espace de démonstration des métiers du patrimoine Marché couvert Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Sous la halle du marché couvert, venez rencontrer les compagnons oeuvrant à la restauration du château de Villers-Cotterêts: couvreurs, charpentiers, maçons, menuisiers, tailleurs de pierre, sculpteurs… En fonction des normes sanitaires en vigueur, venez vous essayer à ces métiers ou tout simplement observer et discuter avec les artisans.

Pass sanitaire obligatoire, gratuit

Venez à la rencontre des compagnons travaillant sur le chantier de restauration du château de Villers-Cotterêts! Marché couvert Impasse du marché, 02 600 Villers-Cotterêts

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

