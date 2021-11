Genève Cité Seniors Genève Espace de débat : le Café des Palabres Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

du vendredi 26 novembre au vendredi 17 décembre

Animé par **Riccardo Rodari**, psychosociologue * 26.11 – Comment se faire entendre par l’autre ? * 17.12 – L’art de poser des questions Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à [consulter le programme](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/programme-activites-cite-seniors-oct-dec-2021-ville-ge.pdf) pour plus d’activités adressés aux seniors, mais pas que!

Gratuit, sans inscription

Un espace de débat sur le thème de la communication: A la découverte de ses forces et de ses travers
Cité Seniors
Rue de Lausanne 62, 1202 Genève

