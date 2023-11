Exposition interactive : quand les pinceaux s’en mêlent Espace de Croze Pertuis, 13 novembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

L’Association L’Omnibus vous propose de découvrir une exposition interactive en plein cœur de Pertuis..

2023-11-13 fin : 2023-11-25

Espace de Croze

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Association L’Omnibus invites you to discover an interactive exhibition in the heart of Pertuis.

La Asociación L’Omnibus le invita a descubrir una exposición interactiva en pleno centro de Pertuis.

Der Verein L’Omnibus lädt Sie ein, eine interaktive Ausstellung im Herzen von Pertuis zu entdecken.

