Atelier 3, 2, 1 créez : pour piloter son entreprise

Jeudi 14 septembre, 09h30
Espace de coworking LE TREFLE
31 bis rue des longs prés
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Boulogne-Billancourt

gratuit

Vous avez un projet de création d'entreprise ? Découvrez la méthodologie pour réussir votre création d'entreprise !

Programme :

Méthodologie de projet : comment construire son projet ? Les étapes à respecter

Adéquation individu/projet

Etude de marché

Elaboration de la stratégie commerciale

Etude financière

Etude juridique

