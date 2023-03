Audition des classes de cordes Espace de convivialité Châtelaudren-Plouagat Catégories d’Évènement: Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d'Armor

Audition des classes de cordes Espace de convivialité, 12 avril 2023, Châtelaudren-Plouagat . Audition des classes de cordes 2 Rue du Maillet Espace de convivialité Châtelaudren-Plouagat Côtes dArmor Espace de convivialité 2 Rue du Maillet

2023-04-12 14:00:00 – 2023-04-12 15:30:00

Espace de convivialité 2 Rue du Maillet

Châtelaudren-Plouagat

Côtes dArmor . Les élèves des classes d’instruments à cordes du Pôle d’Enseignement Artistique de Leff Armor communauté vous invitent à un concert où ils interpréteront quelques oeuvres travaillées avec leurs professeurs. Espace de convivialité 2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Châtelaudren-Plouagat Côtes dArmor Espace de convivialité 2 Rue du Maillet Ville Châtelaudren-Plouagat Departement Côtes dArmor Tarif Lieu Ville Espace de convivialité 2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat

Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatelaudren-plouagat /

Audition des classes de cordes Espace de convivialité 2023-04-12 was last modified: by Audition des classes de cordes Espace de convivialité Châtelaudren-Plouagat 12 avril 2023 2 Rue du Maillet Espace de convivialité Châtelaudren-Plouagat Côtes dArmor Côtes-d’Armor Espace de convivialité Châtelaudren-Plouagat

Châtelaudren-Plouagat Côtes dArmor