Atelier d’estimation de bijoux et objets d’art Espace de co-working Villa J, 25 avril 2023, Arles.

Atelier d’estimation de bijoux et objets d’art Mardi 25 avril, 09h00 Espace de co-working Villa J Gratuit sur rendez-vous

La Maison de ventes aux enchères Rossini revient à Arles le mardi 25 avril de 9h à 13h afin de proposer des estimations gratuites de vos biens. Intégrée dans le quartier des ventes aux enchères à Paris, la société organise chaque année plus de soixante vacations dans sa salle ainsi qu’à l’Hôtel Drouot qui lui fait face.

Bénéficier de l’expertise gratuite et confidentielle de commissaire-priseur est désormais possible. Un commissaire-priseur, Me VERLOMME-FRIED, et un expert en joaillerie, Charles BISI seront à votre service pour estimer tableaux modernes, dessins et sculptures, bijoux et joaillerie, orfèvrerie et objets de vitrine, mode et accessoires, philatélie, livres, manuscrits, numismatique, art premier, et évidemment art asiatique et objets d’art.

Ces expertises seront proposées à Arles et dans les villes voisines le mardi 25 avril sur rendez-vous (06 69 03 09 24). Il est également possible de demander des rendez-vous à domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer ou que les objets ne peuvent pas être transportés.

Espace de co-working Villa J 2, rue Étienne Gautier, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 80 30 http://www.villa-j.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 69 03 09 24 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T09:00:00+02:00 – 2023-04-25T13:00:00+02:00

antiquité brocante

ROSSINI