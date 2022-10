Grande vente solidaire au profit des Petits Frères des Pauvres Espace Darwin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Grande vente solidaire au profit des Petits Frères des Pauvres Espace Darwin, 15 octobre 2022, Bordeaux. Grande vente solidaire au profit des Petits Frères des Pauvres 15 et 16 octobre Espace Darwin

Entrée libre

L’association les Petits Frères des Pauvres organisent leur grande vente traditionnelle, cette année à l’Espace Darwin à Bordeaux. Espace Darwin 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bastide Niel Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine Meubles, bibelots, tableaux, pièces d’argenterie et de vaisselle, collections de cartes postales, de timbres, de monnaies, de vieux papiers ou encore

jolis bijoux feront le bonheur des chineurs. Une vente exceptionnelle de vins de propriétés sera également organisée. A cette occasion, les visiteurs pourront acquérir des objets de qualité tout en participant aux actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées.

Depuis 1946, nous luttons contre l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement les plus démunies. Par nos actions, nous recréons des liens leur permettant de reprendre goût à la vie et faire partie du monde qui les entoure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T09:30:00+02:00

2022-10-16T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Espace Darwin Adresse 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bastide Niel Ville Bordeaux lieuville Espace Darwin Bordeaux Departement Gironde

Espace Darwin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Grande vente solidaire au profit des Petits Frères des Pauvres Espace Darwin 2022-10-15 was last modified: by Grande vente solidaire au profit des Petits Frères des Pauvres Espace Darwin Espace Darwin 15 octobre 2022 bordeaux Espace Darwin Bordeaux

Bordeaux Gironde